Sostituto del franchise 9-1-1 di fox | la nuova serie sta prendendo forma

Il panorama delle serie televisive dedicate ai primi soccorritori sta vivendo un momento di transizione, con alcune produzioni storiche che si concludono e altre che cercano di colmare il vuoto lasciato. La presenza di franchise consolidati come 9-1-1 e 9-1-1: Lone Star ha rappresentato un punto fermo per il pubblico, ma il loro allontanamento dalla scena ha aperto la strada a nuove opportunità. In questo contesto, l’attenzione si concentra su come le reti televisive possano mantenere alta l’attenzione sui temi di emergenza e salvataggio attraverso progetti innovativi o reboot di successi passati. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

