Sostegno Ue ai media locali e allarme disinformazione | l' impegno di von der Leyen e i cinque obiettivi

La nostra democrazia è sotto attacco. L’aumento della manipolazione delle informazioni e della disinformazione sta dividendo le nostre società. Non solo sta minando la fiducia nella verità, ma anche nella democrazia stessa. Sosterremo la stampa europea affinché rimanga libera. La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, nel suo discorso sullo stato dell'Unione tenuto di fronte al. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Sostegno Ue ai media locali e allarme disinformazione: l'impegno di von der Leyen e i cinque obiettivi

In questa notizia si parla di: sostegno - media

Bonus asili nido e bonus mamme: nel 2024 sostegno record alle famiglie, copertura media del 54% delle rette e 667mila beneficiarie dell’esonero contributivo

Continua sui media nazionali l'impegno di ANDI a sostegno dei cittadini nell'informazione contro i rischi dell'odontoiatria commerciale ...STAY TUNED - facebook.com Vai su Facebook

Ho incontrato il Presidente della Repubblica Araba Siriana, Ahmed Al Sharaa, nell’ambito della partecipazione ai lavori della settimana di alto livello dell’Assemblea Generale dell’ONU. L’incontro ha costituito l’occasione per confermare il sostegno dell’Italia a - X Vai su X

Sostegno Ue ai media locali e allarme disinformazione: l'impegno di von der Leyen e i cinque obiettivi - La Fieg propone un piano quinquennale di rilancio, avvicinando i giovani e proteggendo l'informazione di qualità ... Secondo gazzettadelsud.it

Ue, non riconosciamo le elezioni locali a Sebastopoli - Il 14 settembre le autorità russe terranno elezioni regionali e locali, anche nella Crimea annessa illegalmente, in particolare nella città di Sebastopoli. Lo riporta ansa.it