Sostegno all’affitto con carte false Dieci indagati per centomila euro
Dieci furbetti sono indagati con l’accusa di aver indebitamente percepito il reddito di cittadinanza e hanno incassato complessivamente, secondo quanto ricostruito dalle indagini dei militari della Gdf di Varese, 110mila euro non dovuti. A loro i Finanzieri sono arrivati attraverso la verifica degli atti e dei contratti registrati all’Agenzia delle Entrate. Controlli che hanno fatto emergere false dichiarazioni da parte dei dieci indagati per ottenere il sussidio a sostegno delle spese per l’affitto dell’abitazione. Un aiuto cui non avevano in realtà diritto. Le irregolarità riscontrate sono state segnalate alla Procura di Varese per l’aspetto penale e per il resto alla Direzione provinciale dell’Inps che adotterà i provvedimenti di revoca e recupero dei contributi erogati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
