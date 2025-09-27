Sospensione notturna dell’acqua nei Comuni irpini | le decisioni di Alto Calore

Alto Calore Servizi S.p.A. ha comunicato la necessità di sospendere la fornitura idrica nelle ore notturne per effetto della riduzione delle portate provenienti dalle sorgenti.La misura è fissata dalle ore 22:00 alle ore 06:00 nella notte tra sabato 27 e domenica 28 settembre per i Comuni di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Crisi idrica: Sasi, chiusure notturne erogazione per 49 Comuni - È sempre più emergenza idrica nel comuni serviti dall'ente gestore del chietino Sasi Spa di Lanciano che ha scritto al Prefetto di Chieti e all'Ersi per rappresentare la difficile situazione: le ... Riporta ansa.it

Emergenza Idrica: chiusura notturna ai serbatoi in 8 Comuni - comunica che, a causa di una notevole e perdurante diminuzione dell’apporto idrico dai gruppi sorgentizi, si rende necessario effettuare la chiusura notturna ai serbatoi dal ... Secondo irpinianews.it