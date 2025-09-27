Sorpreso dagli agenti a graffitare in piazza Pertini | 30enne denunciato

ANCONA – La polizia di Stato nella serata di ieri ha denunciato un giovane di circa trent'anni, colto in flagrante mentre in piazza Pertini stava effettuando delle scritte su un muro con una bomboletta spray. Attorno alle 20.30 gli agenti sono giunti sul posto, all'altezza della statua dei. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

