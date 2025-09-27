Sorpresa Vlahovic intesa totale | lascia la Juve a gennaio
Dusan Vlahovic e la Juve potrebbero separarsi già a gennaio: Comolli ha fissato il prezzo, Tudor ha dato l’ok. Dopo un’intera estate passata quasi con le valigie in mano in pochi immaginavano di che dopo cinque uscite stagionali tra campionato e Champions League il bottino di Dusan Vlahovic potesse essere già di 4 reti. Il centravanti serbo è andato a segno contro il Parma e si è poi ripetuto a Marassi contro il Genoa (gol decisivo per il successo bianconero) e soprattutto in casa contro il Borussia Dortmund, dove la sua doppietta è stata determinante per la clamorosa rimonta della truppa allenata da Igor Tudor. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
Svolta Vlahovic, novità improvvisa: decisione a sorpresa
Calciomercato Inter LIVE: occhi su Dodò, Richard Rios in pole per il centrocampo, l’indiscrezione a sorpresa su Vlahovic
Calciomercato Inter LIVE: Dodò, Richard Rios in pole per il centrocampo, l’indiscrezione a sorpresa su Vlahovic
Tudor pronto a stupire tutti: secondo "La Gazzetta dello Sport", avanzano le chances di #Adzic e #Openda fra i titolari Il montenegrino è l'ipotesi per sostituire Conceicao. Sorpresa anche per la punta, con Openda avanti su David e Vlahovic #JuventusAtala
La sorpresa nella #Juventus dovrebbe essere #Vlahovic dal primo minuto. Probabile formazione Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, McKennie; Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. #JuveInter Giovanni albanese
Sorpresa Juve, ipotesi clamorosa per il futuro di Vlahovic - Contro il Parma ha trovato la via del gol poco dopo il suo ingresso in campo, ma Dusan Vlahovic resta un nome al centro delle voci di mercato. Secondo calciomercato.it
Juve, Comolli conferma Vlahovic che a sorpresa apre al rinnovo - Le sorprese nel mercato sono sempre dietro l'angolo e un dirigente navigato come Damien Comolli lo sa, non a caso confermando Dusan Vlahovic alla Juve ha lasciato aperto uno spiraglio, piccolo piccolo ... Lo riporta sportmediaset.mediaset.it