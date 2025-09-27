Dusan Vlahovic e la Juve potrebbero separarsi già a gennaio: Comolli ha fissato il prezzo, Tudor ha dato l’ok. Dopo un’intera estate passata quasi con le valigie in mano in pochi immaginavano di che dopo cinque uscite stagionali tra campionato e Champions League il bottino di Dusan Vlahovic potesse essere già di 4 reti. Il centravanti serbo è andato a segno contro il Parma e si è poi ripetuto a Marassi contro il Genoa (gol decisivo per il successo bianconero) e soprattutto in casa contro il Borussia Dortmund, dove la sua doppietta è stata determinante per la clamorosa rimonta della truppa allenata da Igor Tudor. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

© Glieroidelcalcio.com - Sorpresa Vlahovic, intesa totale: lascia la Juve a gennaio