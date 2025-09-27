Sorella trova il fratello in bagno e lo fa arrestare a Padova perché l' uomo non poteva stare in casa

Un 20enne è stato arrestato a Padova per aver violato il divieto di avvicinamento ai familiari. Il giudice ha disposto la custodia cautelare. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Sorella trova il fratello in bagno e lo fa arrestare a Padova, perché l'uomo non poteva stare in casa

Sorella trova il fratello in bagno e lo fa arrestare a Padova, perché l'uomo non poteva stare in casa - Un 20enne è stato arrestato a Padova per aver violato il divieto di avvicinamento ai familiari. Riporta virgilio.it

