Sopravvissuta all'Olocausto muore con il marito in una clinica per suicidi svizzera

Ruth Posner, 96 anni, sopravvissuta all'Olocausto e attrice, è morta insieme al marito Michael (97 anni) in una clinica svizzera per il suicidio assistito. La coppia, sposata da 75 anni, ha scelto di morire insieme per non "esistere soltanto".Riprova. 🔗 Leggi su Fanpage.it