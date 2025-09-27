Sopravvissuta all'Olocausto muore con il marito in una clinica per suicidi svizzera
Ruth Posner, 96 anni, sopravvissuta all'Olocausto e attrice, è morta insieme al marito Michael (97 anni) in una clinica svizzera per il suicidio assistito. La coppia, sposata da 75 anni, ha scelto di morire insieme per non "esistere soltanto".Riprova. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: sopravvissuta - olocausto
“Non bisogna mai odiare. L’odio porta solo altro odio. Bisogna ricordare per costruire un futuro migliore.” Liliana Segre, sopravvissuta all’Olocausto. Oggi, nella Giornata della Memoria, ricordiamo le vittime della Shoah e riflettiamo sull’importanza di combatter - facebook.com Vai su Facebook
Sopravvissuta all’Olocausto muore con il marito in una clinica per suicidi svizzera - Ruth Posner, 96 anni, sopravvissuta all'Olocausto e attrice, è morta insieme al marito Michael (97 anni) in una clinica svizzera per il suicidio assistito ... Come scrive fanpage.it
Ruth Posner, sopravvissuta all'Olocausto sceglie il suicidio assistito con il marito. L'amica: «Lui l'ha costretta, la manipolava» - L'attrice, sopravvissuta all'Olocausto, ha scelto la via del suicidio assistito in una clinica ... Si legge su msn.com