Sonia Bruganelli prende il posto di Daniel Nilsson ad Avanti un altro!

Donnemagazine.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scopri perché Sonia Bruganelli ha sostituito Daniel Nilsson nel programma "Avanti un altro". su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it

sonia bruganelli prende il posto di daniel nilsson ad avanti un altro

© Donnemagazine.it - Sonia Bruganelli prende il posto di Daniel Nilsson ad Avanti un altro!

In questa notizia si parla di: sonia - bruganelli

Il divertente gesto di Sonia Bruganelli durante le vacanze

”Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sempre più vicini”: la reazione di Madonia, rumor bomba

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis di nuovo vicini, la reazione di Angelo Madonia: “Non è felice del legame esclusivo”

sonia bruganelli prende postoDaniel Nilsson cacciato da Avanti un altro? Il ‘Bonus’ rompe il silenzio/ “C’entra Sonia Bruganelli” - Avanti un altro stravolto: Daniel Nilsson fuori dal cast, lui accusa Sonia Bruganelli e spunta il nome del nuovo Bonus. Riporta ilsussidiario.net

Amadeus, la moglie «Giovanna Civitillo via da È sempre Mezzogiorno»: la motivazione della Rai, chi arriva al suo posto e il commento di Sonia Bruganelli - L'ex re Mida della tv di Stato ha deciso di voltare le spalle all'azienda per entrare nella famiglia di Discovery, dove percepisce ... Lo riporta ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Sonia Bruganelli Prende Posto