Sondrio | doppio incidente in mattinata lungo la SS 38
Doppio incidente questa mattina nel tratto sondriese della SS 38.Fuori stradaPochi minuti dopo le 8 un uomo di 72 anni alla guida della sua auto, mentre procedeva in direzione Morbegno, è finito fuori strada: l'allarme è scattato in codice giallo, quello di media gravità e sul lungo. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
