Sondrio | doppio incidente in mattinata lungo la SS 38

Sondriotoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Doppio incidente questa mattina nel tratto sondriese della SS 38.Fuori stradaPochi minuti dopo le 8 un uomo di 72 anni alla guida della sua auto, mentre procedeva in direzione Morbegno, è finito fuori strada: l'allarme è scattato in codice giallo, quello di media gravità e sul lungo. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sondrio - doppio

Doppio incidente, Statale 131 da incubo - Mattinata da incubo per chi transitava sulla 131 a causa di due incidenti. Come scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Sondrio Doppio Incidente Mattinata