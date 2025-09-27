sondaggi politici meloni guadagna 4 punti dalle elezioni del 2022

I sondaggi politici mostrano come a tre anni dalle ultime elezioni nazionali Fratelli d’Italia si sia rafforzato: il partito della premier Giorgia Meloni prese il 26%, mentre oggi è salito al 30%. FdI in tre anni è cresciuto del +4%. Si è irrobustito anche il Partito Democratico di Elly Schlein, che dal 19% è passato al 21,8% ( +2,8% ). Il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, invece, ha perso terreno: dal 15,4% è calato al 13% ( -2,4% ). Chi sale e chi scende nei sondaggi politici. Qui sotto la Supermedia Youtrend realizzata per Agi e pubblicata il 25 settembre. La rilevazione mostra la media degli ultimi 15 giorni e la variazione rispetto alle elezioni per le politiche del 2022. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

