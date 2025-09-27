Sondaggi politici chi va meglio tra i partiti | Fratelli d'Italia in testa il M5s recupera

Fanpage.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FdI conferma il suo primato con il 29,7%. Il Pd cala, al 21,9%, mentre il M5s è al 12,5%. La Lega è leggermente avanti su FI. Ecco l'ultimo sondaggio di Termometro politico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sondaggi - politici

Sondaggi politici, FdI ancora sopra il 30%, boom di Forza Italia: quali partiti vanno meglio

Sondaggi politici, Meloni perde quasi un punto mentre Conte scatta in avanti

Sondaggi politici, chi sono i sindaci e i governatori più apprezzati d’Italia: la classifica del Governance Poll

Sondaggi politici, chi va meglio tra i partiti: Fratelli d’Italia in testa, il M5s recupera - Stavolta il Carroccio, reduce dalla kermesse di Pontida, guadagna qualche decimo e riesce a realizzare il sorpasso su FI. Da fanpage.it

sondaggi politici meglio partitiSondaggi politici, sorpresa di settembre: quale partito è in crescita e chi perde terreno? - Ecco cosa dice l'ultimo sondaggio di Eumetra sulla situazione politica in Italia. Segnala tag24.it

Cerca Video su questo argomento: Sondaggi Politici Meglio Partiti