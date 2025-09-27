Soldi per scagionare Sempio Ora l' ex pm è indagato per corruzione

Corruzione in atti giudiziari. È con questa pesante accusa che ieri si è scatenato un terremoto giudiziario sul caso Garlasco. Perché la Procura di Brescia ha indagato l'ex procuratore di Pavia, Mario Venditti, convinta che il magistrato si sarebbe fatto corrompere per salvare Andrea Sempio, il nuovo inquisito per l'omicidio volontario in concorso di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007. Sotto la lente degli inquirenti l'archiviazione lampo che Venditti avanzò nel 2017 per Sempio, allora finito nel fascicolo aperto come atto dovuto a seguito dell'esposto di Elisabetta Ligabò, la mamma di Alberto Stasi, che aveva chiesto approfondimenti alla luce di una consulenza della difesa, in cui i genetisti avevano collegato il Dna sulle unghie di Chiara a quello di Sempio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

