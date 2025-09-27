Soldi per archiviare Sempio Indagato l’ex procuratore Venditti

27 set 2025

I pm di Brescia contestano al collega in pensione la corruzione in atti giudiziari. Avrebbe ricevuto circa 30.000 euro per chiudere il caso. Il padre del ragazzo disse: «Serve un pagamento non tracciabile». 🔗 Leggi su Laverita.info

Caso Garlasco, nuove perquisizioni: indagato l’ex procuratore Venditti per corruzione in atti giudiziari. Secondo i pm di Brescia avrebbe intascato soldi per archiviare la prima indagine su Andrea Sempio

