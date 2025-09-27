Smaltivano ' selvaggiamente' rifiuti industriali nel parcheggio per conto di un imprenditore | autocarro sequestrato

Il gip del Tribunale di Ravenna, condividendo i risultati delle investigazioni svolte dalla Polizia Locale di Ravenna, ha disposto il sequestro preventivo di un autocarro, utilizzato in modo sistematico da una famiglia di nomadi per il trasporto abusivo e l’abbandono incontrollato di rifiuti. Il. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

