Slovacchia limita diritti LGBT il matrimonio è solo tra uomo e donna
Bratislava, 27 set. (askanews) - Il parlamento slovacco ha approvato venerdì 26 settembre (con 90 voti a favore su 150 seggi) una modifica costituzionale per limitare i diritti delle coppie dello stesso sesso, un cambiamento radicale che fa prevalere il diritto nazionale su quello dell'Unione Europea, una mossa che il primo ministro nazionalista Robert Fico ha definito "storica". "Dobbiamo porre fine al progressismo e al liberalismo che stanno distruggendo l'Europa", ha affermato Fico in conferenza stampa. "Per questo motivo, come annunciato ieri (26 settembre, ndr), consideriamo storico il voto odierno del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca", ha dichiarato Fico in un video postato su Facebook. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Un emendamento per limitare la tutela delle coppie dello stesso sesso, inasprire le norme sulla transizione di genere e sancire il primato del diritto nazionale su quello dell’Ue - X Vai su X
La Slovacchia limita i diritti Lgbt+ e proclama la superiorità del diritto nazionale su quello europeo - Si tratta di un emendamento costituzionale che fa già discutere: durante l'approvazione del testo l'opposizione ha disertato l'aula e accusato il premier Fico di "voto vergognoso" ... Scrive europa.today.it
Il parlamento slovacco approva un emendamento che limita i diritti delle persone lgbt+ - Il 26 settembre il parlamento slovacco ha approvato un emendamento costituzionale che limita i diritti delle persone lgbt+ e rivendica il primato del diritto nazionale su quello europeo. Segnala internazionale.it