Bratislava, 27 set. (askanews) - Il parlamento slovacco ha approvato venerdì 26 settembre (con 90 voti a favore su 150 seggi) una modifica costituzionale per limitare i diritti delle coppie dello stesso sesso, un cambiamento radicale che fa prevalere il diritto nazionale su quello dell'Unione Europea, una mossa che il primo ministro nazionalista Robert Fico ha definito "storica". "Dobbiamo porre fine al progressismo e al liberalismo che stanno distruggendo l'Europa", ha affermato Fico in conferenza stampa. "Per questo motivo, come annunciato ieri (26 settembre, ndr), consideriamo storico il voto odierno del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca", ha dichiarato Fico in un video postato su Facebook. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Slovacchia limita diritti LGBT, il matrimonio è solo tra uomo e donna