Slitta la messa in onda di No Other Land il film sull'occupazione israeliana rinviato su richiesta politica

Fanpage.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

No other Land, il film prodotto da un collettivo israelo-palestinese e vincitore di un premio Oscar, non andrà più in onda su Rai3 il prossimo 7 ottobre. Il documentario è stato ricollocato in una nuova data, ma l'accaduto avrebbe generato non poche polemiche tra gli uffici Rai. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: slitta - messa

Amici 25, slitta ancora la prima puntata: nuova data della registrazione e della messa in onda

Braccialetti Rossi 3: la messa in onda slitta ad aprile? - Chi si aspettava di vedere la nuova serie già a febbraio, a partire dalla domenica dopo la finale di Sanremo ... Da panorama.it

Anche i set di Hollywood distrutti dagli incendi di Los Angeles: slitta la messa in onda di programmi e serie tv, ecco quali - I roghi di Los Angeles non sono ancora stati del tutto domati, ma i conti dei danni si stanno sommando ora dopo ora anche nel campo dell’industria del cinema, della tv e dello streaming di Hollywood. ilfattoquotidiano.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Slitta Messa Onda No