Slitta la messa in onda di No Other Land il film sull'occupazione israeliana rinviato su richiesta politica

No other Land, il film prodotto da un collettivo israelo-palestinese e vincitore di un premio Oscar, non andrà più in onda su Rai3 il prossimo 7 ottobre. Il documentario è stato ricollocato in una nuova data, ma l'accaduto avrebbe generato non poche polemiche tra gli uffici Rai. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Amici 25, slitta ancora la prima puntata: nuova data della registrazione e della messa in onda

Un Professore 3 slitta ? Non c’è da preoccuparsi. A oggi le ultime notizie confermano la messa in onda per giovedì 20 novembre. Il professor Dante Balestra vi aspetta a braccia aperte con la terza stagione Vai su Facebook

Messa in onda anticipata, forte battage, nota con la sovrapposizione, slitta Vespa, l'autore lancia frecciatine, chisura alle 21.45, la scritta luminosa su Rai1 per ricordare appuntamento tutto il giorno. Poi se uno scrive che c'è agitazione dicono che non è vero. # - X Vai su X

Braccialetti Rossi 3: la messa in onda slitta ad aprile? - Chi si aspettava di vedere la nuova serie già a febbraio, a partire dalla domenica dopo la finale di Sanremo ... Da panorama.it

Anche i set di Hollywood distrutti dagli incendi di Los Angeles: slitta la messa in onda di programmi e serie tv, ecco quali - I roghi di Los Angeles non sono ancora stati del tutto domati, ma i conti dei danni si stanno sommando ora dopo ora anche nel campo dell’industria del cinema, della tv e dello streaming di Hollywood. ilfattoquotidiano.it scrive