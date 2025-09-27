Slackline Bologna emozione per le prime esibizioni L’atleta | Caduto per tre volte terribile cosa fare per vivere
Bologna, 27 settembre 2025 – I n volo sopra il cuore dalla città a un’altezza media di 60 metri, anche se, in alcuni punti, il coraggioso acrobata è arrivato a guardare il suolo da ben 150 metri sopra il livello del mare. E’ un weekend da naso all’insù, con gli occhi puntati verso il cielo, quello in corso a Bologna perché è tornato l’evento slackline sopra le nuvole della città. Fino a questa sera alle 19 e domani, dalle 9 alle 19, in centro storico si può assistere a una dimostrazione che già nel dicembre 2023 aveva fatto sognare i bolognesi. Un’edizione tutta da scoprire quella di ‘ Bologna a Testa In Su ’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
