Sky WiFi a 22,90€ al mese per un anno ed è scontata anche l’attivazione

Sky WiFi a 22,90€ al mese in offerta per un anno invece di 29,90€ con attivazione scontata a 29€ invece dei consueti 49€, l'offerta è destinata a tutti i  nuovi clienti che attivano sul sito dell'operatore (clicca sul tasto seguente per andare direttamente alla tariffa). Le offerte includono opzioni per ogni esigenza: dal pacchetto base fino a soluzioni premium con Sport in Ultra HD e Cinema. Ecco una panoramica dettagliata delle promozioni attualmente disponibili. Attiva Sky WiFi a 22,90€ TIM WiFi Casa + TIMVISION con Netflix, Disney+, Infinity+ e DAZN a 29,90€. Sky WiFi a 22,90€. Sky lancia una promozione imperdibile per chi desidera internet veloce e affidabile a un prezzo contenuto.

