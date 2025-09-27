Sky TG24 rinnova palinsesto rilancia Il Confronto e Live In per una stagione di grande informazione

Digital-news.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sky TG24 riparte, sotto la guida di Fabio Vitale, con un palinsesto che unisce autorevolezza e innovazione, confermando la missione della testata: raccontare il presente con un’informazione di qualità, affidabile e ricca di approfondimenti, capace di affrontare i grandi temi del nostro tempo. Con oltre 7.000 ore di diretta all’anno, di cui 3.500 dedicate all’approfondimento, il canale all news di. 🔗 Leggi su Digital-news.it

sky tg24 rinnova palinsesto rilancia il confronto e live in per una stagione di grande informazione

© Digital-news.it - Sky TG24 rinnova palinsesto, rilancia Il Confronto e Live In per una stagione di grande informazione

In questa notizia si parla di: tg24 - rinnova

sky tg24 rinnova palinsestoSky guarda avanti e presenta i palinsesti 2025/2026: visione, identità e grandi storie nella nuova stagione - MILANO (ITALPRESS) – Una serata per guardare al futuro, con la voglia di continuare a raccontare il presente attraverso storie, volti e idee. Lo riporta italpress.com

sky tg24 rinnova palinsestoPalinsesti Sky: i programmi, i film e le serie tv che vedremo nel 2025/26 - Jordan, rispettivamente nel crime The Alto Knights – I due volti del crimine diretto da Barry Levinson ambientato nella New York anni ’50, e I peccatori di ... Da tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Sky Tg24 Rinnova Palinsesto