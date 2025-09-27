Sky Content Factory e i nuovi vodcast originali | crime economia sport storie per ampliare informazione digitale

Nasce la Content Factory di Sky, un laboratorio trasversale che mette in dialogo news, sport, cultura e intrattenimento con l’obiettivo di sviluppare format originali, in sintonia con le nuove abitudini di consumo e con l’evoluzione del linguaggio audiovisivo. Il progetto debutta con il lancio dei vodcast originali, una forma espressiva che unisce la profondità narrativa del podcast alla forza del. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Sky Content Factory e i nuovi vodcast originali: crime, economia, sport, storie per ampliare informazione digitale

In questa notizia si parla di: content - factory

Torna l'appuntamento fisso con Factory Market- Edizione Autunno 2025 ! Sabato 27 dalle 11.00 alle 20.00 e domenica 28 settembre dalle 10.00 alle 20.00 - Creative Market for makers, designers and creative minds presso Spazio Fase, Alzano Lombardo (B - facebook.com Vai su Facebook

Sky punta su Gucci, 883, Avvocato Ligas e tante conferme. Focus su Tv8 - E poi, tra gli altri, Niels Hartmann, responsabile delle produzioni originali e quindi, Fabio Vitale, nuovo direttore di Sky Tg24. Scrive msn.com

Sky lancia due nuovi spazi di approfondimento: in arrivo Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider - È con l'obiettivo di dare più spazio all’approfondimento e andare oltre le notizie che nascono Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider, i due nuovi prodotti editoriali di approfondimento, con commenti, ... Lo riporta affaritaliani.it