Sistemi di difesa cinese in Medio Oriente | perché spunta un sistema HQ?9B nel deserto

L' Egitto avrebbe schierato sistemi di difesa aerea a lungo raggio cinesi HQ-9B in siti strategici nella penisola del Sinai. Questa mossa avrebbe suscitato nuove preoccupazioni in Israele per una possibile escalation. Il presunto dispiegamento delle armi coincide con la recente offensiva terrestre lanciata dalle Forze di Difesa Israeliane (IDF) a Gaza City. Il Cairo, tra l'altro, ha accusato Tel Aviv di aver spinto la regione nel caos e ha messo in guardia il Paese limitrofo dal provocare uno sfollamento di massa dei palestinesi. Il ministro degli Esteri egiziano, Badr Abdelatty, ha dichiarato la scorsa settimana che l'afflusso massiccio di palestinesi da Gaza all'Egitto rappresenta una " linea rossa " e ha affermato che il suo go verno non permetterà a nessuna parte di mettere a repentaglio la sicurezza e la sovranità della nazione.

