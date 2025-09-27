Siracusa blitz della Polizia in Borgata | arrestato spacciatore con crack e marijuana
Un arresto e tre segnalazioni per droga a Siracusa: la Polizia ha sequestrato crack, marijuana e denaro in Borgata, intensificando i controlli. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
In questa notizia si parla di: siracusa - blitz
Siracusa, blitz al Mazzarrona: scovati 15 allacci abusivi alla luce e droga in casa, 5 persone denunciate
Pay-TV pirata, maxi blitz della Procura di Catania: sgominata organizzazione con 900mila utenti e guadagni record. Il video dell’operazione che si é conclusa con arresti anche a Siracusa - facebook.com Vai su Facebook
Blitz antidroga in Borgata, arrestato un 40enne “protetto” da sistema di videosorveglianza - Un uomo di 40 anni è stato arrestato nel corso di un blitz della Polizia di Stato in Borgata, a Siracusa. Riporta siracusaoggi.it
Siracusa, contrasto allo spaccio e al consumo di stupefacenti: un arresto in Borgata - Approfondisci il caso di ieri nel contrasto al consumo di stupefacenti con l'arresto di un uomo con sostanze illecite. Scrive siracusanews.it