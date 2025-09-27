Siracusa blitz della Polizia in Borgata | arrestato spacciatore con crack e marijuana

Notizie.virgilio.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un arresto e tre segnalazioni per droga a Siracusa: la Polizia ha sequestrato crack, marijuana e denaro in Borgata, intensificando i controlli. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

siracusa blitz della polizia in borgata arrestato spacciatore con crack e marijuana

© Notizie.virgilio.it - Siracusa, blitz della Polizia in Borgata: arrestato spacciatore con crack e marijuana

In questa notizia si parla di: siracusa - blitz

Siracusa, blitz al Mazzarrona: scovati 15 allacci abusivi alla luce e droga in casa, 5 persone denunciate

siracusa blitz polizia borgataBlitz antidroga in Borgata, arrestato un 40enne “protetto” da sistema di videosorveglianza - Un uomo di 40 anni è stato arrestato nel corso di un blitz della Polizia di Stato in Borgata, a Siracusa. Riporta siracusaoggi.it

Siracusa, contrasto allo spaccio e al consumo di stupefacenti: un arresto in Borgata - Approfondisci il caso di ieri nel contrasto al consumo di stupefacenti con l'arresto di un uomo con sostanze illecite. Scrive siracusanews.it

Cerca Video su questo argomento: Siracusa Blitz Polizia Borgata