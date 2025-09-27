Un arresto e tre segnalazioni per droga a Siracusa: la Polizia ha sequestrato crack, marijuana e denaro in Borgata, intensificando i controlli. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

© Notizie.virgilio.it - Siracusa, blitz della Polizia in Borgata: arrestato spacciatore con crack e marijuana