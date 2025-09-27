Sinner suda rischia e fatica ma la sfanga | sono suoi i quarti di Pechino

Questo ultimo set è stato un monologo tra Jannik e Sinner: l’azzurro ha messo a punto ogni palla contro un Atmane che, improvvisamente, sembrava avesse perso tutto il luccichio negli occhi e la forza sia mentale che fisica per continuare a giocare. Chiusa a 6-4 5-7 6-0. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Sinner suda, rischia e fatica ma la sfanga: sono suoi i quarti di Pechino

Jannik Sinner parte bene poi soffre, suda, cede a Felix Auger Aliassime il secondo set del torneo, chiede l'intervento del fisioterapista per un problema agli addominali, risorge, salva 9 palle break su 10 rischiando di complicarsi la vita anche nel finale.

Rivedi l'ultima edizione di #Tg2000 - #3settembre #Putin #XiJinping #Cina #Ucraina #Russia #Israele #Gaza #Hamas #Netanyahu #Cisgiordania #PapaLeoneXIV #Sudan #DallaChiesa #Viterbo #Sinner #Musetti #USOpen #TV2000 - X Vai su X

Sinner vince a fatica e batte in 3 ore Shapovalov: "Non sono una macchina". Ora agli ottavi Bublik - Sinner: "Ero in un momento difficile oggi, ma ho cercato di starci mentalmente e sono contento": Denis Shapovalov "ha giocato un ottimo tennis, ha servito molto bene.

Sinner in finale agli Us Open: il punto della vittoria - È la finale che tutti volevano, aspettavano, sognavano, oltre che uno spareggio per il numero 1 che Jannik detiene da 65 settimane ...