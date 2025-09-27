Sinner spiega perché ha lasciato un set ad Atmane a Pechino | Jannik guarda molto più lontano

Dopo aver battuto Terence Atmane negli ottavi di finale del torneo di Pechino, Jannik Sinner ha spiegato come le difficoltà incontrate contro il francese, che gli ha strappato un set, fossero da mettere in preventivo alla luce dei cambiamenti che sta cercando di introdurre nel suo gioco: l'obiettivo è posto molto più in là, è il numero uno della classifica da riconquistare ai danni di Carlos Alcaraz. 🔗 Leggi su Fanpage.it

