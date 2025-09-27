Sinner sperimenta fatica e vince | Atmane battuto in tre set a Pechino quarti contro Marozsan

Jannik in rodaggio prova palle corte e discese a rete. Tanti errori, un set perso, poi il francese crolla per i crampi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner sperimenta, fatica e vince: Atmane battuto in tre set, a Pechino quarti contro Marozsan

meno pressione meno aspettative zero paura di perdere per sperimentare e migliorarsi stiamo entrando nell'underdog era di jannik sinner and I'M SO SAT

SINNER FACILE A TOKIO CONTRO CILIC 62-62 al primo turno del China Open contro il croato Cilic. Ottima partita del nostro Campione che sembra centrato, in forma e, come aveva dichiarato, alla prese con nuovi esperimenti per migliorare le sue per

Atp Pechino, Sinner fatica ma batte Atmane in tre set - Il campione altoatesino la spunta contro il francese Atmane con questo punteggio: 6-

Sinner vince a fatica e batte in 3 ore Shapovalov: "Non sono una macchina". Ora agli ottavi Bublik - Sinner: "Ero in un momento difficile oggi, ma ho cercato di starci mentalmente e sono contento": Denis Shapovalov "ha giocato un ottimo tennis, ha servito molto bene.