Sinner sperimenta fatica e vince | Atmane battuto in tre set a Pechino quarti contro Marozsan

Gazzetta.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik in rodaggio prova palle corte e discese a rete. Tanti errori, un set perso, poi il francese crolla per i crampi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

sinner sperimenta fatica e vince atmane battuto in tre set a pechino quarti contro marozsan

© Gazzetta.it - Sinner sperimenta, fatica e vince: Atmane battuto in tre set, a Pechino quarti contro Marozsan

In questa notizia si parla di: sinner - sperimenta

sinner sperimenta fatica vinceAtp Pechino, Sinner fatica ma batte Atmane in tre set - Il campione altoatesino la spunta contro il francese Atmane con questo punteggio: 6- Scrive msn.com

Sinner vince a fatica e batte in 3 ore Shapovalov: "Non sono una macchina". Ora agli ottavi Bublik - Sinner: "Ero in un momento difficile oggi, ma ho cercato di starci mentalmente e sono contento": Denis Shapovalov "ha giocato un ottimo tennis, ha servito molto bene. Secondo rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Sinner Sperimenta Fatica Vince