sinner soffre ma supera atmane e vola ai quarti a pechino bufera dei cinesi su musetti

D'altronde Jannik Sinner ha messo le mani avanti. "A costo di perdere qualche partita in più", per battere il suo vero antagonista nel circuito - Carlos Alcaraz - è disposto ad apportare delle modifiche al suo tennis. Uscire dalla zona di comfort per abbracciare il cambiamento è una scelta saggia, ma rischiosa. L'ottavo di finale portato a casa contro Terence Atmane fotografa un po' questo pericolo: 6-4, 5-7, 6-0 in oltre 2 ore e 20 minuti di fatica. A parte l'ultimo set, in cui il francese numero 68 al mondo ha mollato la presa anche a causa del dolore causato dai crampi, per l'altoatesino non è stata una passeggiata di salute la strada verso l'approdo ai quarti di finale dell'Atp 500 di Pechino, dove affronterà l'ungherese Fabian Marozsan. 🔗 Leggi su Iltempo.it

