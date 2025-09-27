Sinner si prende qualche rischio e batte Atmane a Pechino | va ai quarti di finale nel torneo 500

In piena sperimentazione, con un pizzico di sofferenza. Prosegue il cammino di Jannik Sinner nel torneo 500 di Pechino. Dopo aver battuto all’esordio Marin Cilic, l’azzurro supera anche il francese Térence Atmane negli ottavi di finale con il punteggio di 6-4 5-7 6-0. Una vittoria che fa il paio con quella nell’unico precedente tra i due (vinto anche in quel caso dall’altoatesino) nella semifinale nel 1000 di Cincinnati di un mese e mezzo fa. Ad attendere Sinner nei quarti ora è l’ungherese Fabian Marozsan. Non è stata una partita semplice, eppure è stato un vero e proprio allenamento agonistico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sinner si prende qualche rischio e batte Atmane a Pechino: va ai quarti di finale nel torneo 500

