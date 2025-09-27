Sinner show! Scambio infinito Jannik lo chiude con un passante favoloso

Gazzetta.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quarti di finale per Jannik Sinner: l'azzurro batte il francese Atmane in 3 set (6-4 5-7 6-0 in due ore e 21 minuti) e vola al terzultimo atto dell'Atp 500 di Pechino dove affronterà l'ungherese Marozsan. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

sinner show scambio infinito jannik lo chiude con un passante favoloso

© Gazzetta.it - Sinner show! Scambio infinito, Jannik lo chiude con un passante favoloso

In questa notizia si parla di: sinner - show

Sinner da Formula 1, Cobolli e Sonego show

Sinner torna al Six Kings Slam in Arabia, il torneo-show con un montepremi stellare

Cobolli show, una vittoria triste per Sinner

Sinner show in allenamento a Pechino tra applausi e risate: fa sparire la pallina nella tasca - Jannik Sinner scalda i motori a Pechino, dove tra giovedì e venerdì debutterà al China Open. Secondo blitzquotidiano.it

Sinner show, in Cina l'altoatesino si trasforma: la pallina sparisce e il pubblico rimane a bocca aperta. VIDEO - Divertente siparietto per Jannik Sinner al National Tennis Center di Pechino: la pallina “sparisce” in tasca e il pubblico esplode in applausi. affaritaliani.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Sinner Show Scambio Infinito