Sinner show! Scambio infinito Jannik lo chiude con un passante favoloso
Quarti di finale per Jannik Sinner: l'azzurro batte il francese Atmane in 3 set (6-4 5-7 6-0 in due ore e 21 minuti) e vola al terzultimo atto dell'Atp 500 di Pechino dove affronterà l'ungherese Marozsan. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: sinner - show
Sinner da Formula 1, Cobolli e Sonego show
Sinner torna al Six Kings Slam in Arabia, il torneo-show con un montepremi stellare
Cobolli show, una vittoria triste per Sinner
Jannik Sinner, che show in allenamento a Pechino: il pubblico impazzisce . L'azzurro ha deliziato i tifosi accorsi a vederlo regalando loro una vera e propria magia da circo https://tennisworlditalia.com/tennis/news/Brevi/102034/jannik-sinner-che-show-in-allen - X Vai su X
Musetti show a New York: Lorenzo lascia solo 4 game allo spagnolo Munar e vola ai quarti di finale degli Us Open, ad attenderlo uno tra Sinner nel derby italiano e Bublik ? - facebook.com Vai su Facebook
Sinner show in allenamento a Pechino tra applausi e risate: fa sparire la pallina nella tasca - Jannik Sinner scalda i motori a Pechino, dove tra giovedì e venerdì debutterà al China Open. Secondo blitzquotidiano.it
Sinner show, in Cina l'altoatesino si trasforma: la pallina sparisce e il pubblico rimane a bocca aperta. VIDEO - Divertente siparietto per Jannik Sinner al National Tennis Center di Pechino: la pallina “sparisce” in tasca e il pubblico esplode in applausi. affaritaliani.it scrive