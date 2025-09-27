Sinner sfida Atmane il talento francese amante dei Pokémon
Jannik Sinner ritrova sulla propria strada il francese Terence Atmane, ragazzo di talento e di carattere che, oltre a possedere un braccio educato, brilla per un’intelligenza fuori dal comune e una collezione di Pokémon invidiata. La nostra redazione di Sbircia la Notizia Magazine, in sinergia con l’agenzia Adnkronos, ha verificato ogni dettaglio che segue. Un’intelligenza . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
