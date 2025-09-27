Sinner quando gioca contro Marozsan a Pechino | dove vedere la sfida dei quarti
Jannik Sinner ha staccato il pass per i quarti di finale del torneo ATP 500 di Pechino. L?azzurro tornerà in campo lunedì 29 settembre: per il momento l?orario indicato. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Sinner sperimenta, fatica e vince: Atmane battuto in tre set, a Pechino quarti contro Marozsan - Tanti errori, un set perso, poi il francese crolla per i crampi ... Secondo gazzetta.it
Quando gioca Sinner la prossima partita a Pechino? Giorno di riposo prima dei quarti: programma, avversario, tv - Jannik Sinner si è qualificato ai quarti di finale del torneo ATP 500 di Pechino, sconfiggendo il francese Terence Atmance con il punteggio di 6- Lo riporta oasport.it