Sinner | Provo a variare gioco ma non sempre riesco Vedrete tra qualche mese…
(Adnkronos) – Jannik Sinner ha battuto Terence Atmane negli ottavi dell'Atp 500 di Pechino. Oggi, sabato 27 settembre, il tennista azzurro si è imposto sul francese in tre set con il punteggio di 6-4, 5-7, 6-0, raggiungendo così i quarti di finale dell'Atp 500. Al termine del match, direttamente dal cemento cinese, Sinner ha analizzato . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: sinner - provo
La rassegna stampa di giovedì 25 settembre 2025: Il nuovo Sinner "Sì, dopo gli US Open provo a cambiare" (Crivelli); Sinner: dalla Cina con furore! «Ora provo un tennis diverso» (Azzolini); Sorriso Berrettini: la vittoria mancava da 4 mesi e mezzo (Cocchi) - facebook.com Vai su Facebook
Rassegna stampa - Il nuovo Sinner: "Provo a cambiare". Berrettini vince dopo 4 mesi e mezzo - X Vai su X
Sinner: "Provo a variare gioco, ma non sempre riesco. Vedrete tra qualche mese..." - Oggi, sabato 27 settembre, il tennista azzurro si è imposto sul francese in tre set con il punteggio di 6- Segnala msn.com
Sinner, dalle parole ai fatti: l’avvertimento ad Alcaraz diventa realtà a Pechino contro Cilic, ecco Jannik 2.0 - Sinner mette subito in pratica i cambiamenti promessi dopo lo US Open per battere Alcaraz al suo ritorno in campo all'ATP 500 di Pechino contro Cilic ... sport.virgilio.it scrive