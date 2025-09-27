Sinner piega Atmane e va ai quarti del China Open

AGI - Dopo l'esordio convincente contro Cilic, Jannik Sinner batte anche Terence Atmane e raggiunge i quarti del "China Open", torneo Atp 500 d a 4.016.050 dollari, in scena al "Beijing Olympic Green Tennis Center" di Pechino. Il 24enne campione altoatesino, che si era già imposto sul francese numero 68 del mondo poco più di un mese fa nella semifinale del 1000 di Cincinnati, ha la meglio per 6-4 5-7 6-0 dopo due ore e 21 minuti di gioco, col rivale in preda ai crampi nell'ultimo parziale. Sinner, numero due del mondo e prima forza del seeding, lo scorso anno finalista nell'impianto cinese, allunga così la sua striscia positiva sul cemento dove ha sempre raggiunto i quarti di finale in tutti i tornei giocati dall'ultimo Australian Open. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Sinner piega Atmane e va ai quarti del China Open

