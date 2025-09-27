Sinner fatica ma batte Atmane e va ai quarti a Pechino

Ilgiornaleditalia.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il campione azzurro ha bisogno di tre set, ora Marozsan PECHINO (CINA) - Dopo l'esordio convincente contro Cilic, Jannik Sinner batte anche Terence Atmane e raggiunge i quarti del "China Open", torneo Atp 500 da 4.016.050 dollari, in scena al "Beijing Olympic Green Tennis Center" di Pechino. Il 24en. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

sinner fatica ma batte atmane e va ai quarti a pechino

© Ilgiornaleditalia.it - Sinner fatica ma batte Atmane e va ai quarti a Pechino

In questa notizia si parla di: sinner - fatica

Monaco: “La caduta di Sinner? Faccio fatica a capire come si sia fatto male. Ha una soglia del dolore differente”

Sinner-Alcaraz, la finale di Wimbledon:  Carlos tiene il servizio con fatica, Jannik sta giocando meglio ora  Live 4-6 6-4 2-3

Sinner-Alcaraz, la finale di Wimbledon:  Jannik fatica ma poi tiene il servizio con due ace di fila  Live 4-6 6-4 4-4

sinner fatica batte atmaneAtp Pechino, Sinner fatica ma batte Atmane in tre set - Il campione altoatesino la spunta contro il francese Atmane con questo punteggio: 6- Segnala msn.com

sinner fatica batte atmaneSinner fatica ma batte Atmane e va ai quarti a Pechino - Dopo l'esordio convincente contro Cilic, Jannik Sinner batte anche Terence Atmane e raggiunge i quarti del "China Open", torneo Atp 500 da 4. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Sinner Fatica Batte Atmane