Sinner fatica ma batte Atmane e va ai quarti a Pechino
Il campione azzurro ha bisogno di tre set, ora Marozsan PECHINO (CINA) - Dopo l'esordio convincente contro Cilic, Jannik Sinner batte anche Terence Atmane e raggiunge i quarti del "China Open", torneo Atp 500 da 4.016.050 dollari, in scena al "Beijing Olympic Green Tennis Center" di Pechino. Il 24en. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Monaco: “La caduta di Sinner? Faccio fatica a capire come si sia fatto male. Ha una soglia del dolore differente”
Sinner-Alcaraz, la finale di Wimbledon: Carlos tiene il servizio con fatica, Jannik sta giocando meglio ora Live 4-6 6-4 2-3
Sinner-Alcaraz, la finale di Wimbledon: Jannik fatica ma poi tiene il servizio con due ace di fila Live 4-6 6-4 4-4
Lo chef (Bartocci..) che fa sentire i giocatori a casa, il giornalista (Scanagatta) che non ha paura di niente, e Jannik Sinner che non sembra nemmeno fare fatica: tre protagonisti dal Paese a forma di stivale nella Grande Mela
#sinneralcaraz Da italiano sono contento quando Sinner vince e mi dispiace quando perde, ma faccio fatica a capire tutto questo astio verso Alcaraz. Non sarà un lord inglese, non sarà il massimo dell'eleganza ma a me pare un gran bravo ragazzo.
