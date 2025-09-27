sinner colpi nuovi e tanta fatica batte atmane e vola ai quarti

Due ore e 21 minuti di battaglia. Non è stato facile per Jannik Sinner battere il francese Atmane negli ottavi di finale del torneo di Pechino. L’azzurro si è trovato di fronte un avversario tosto che lo ha messo in difficoltà nei primi due set. Il francese ha giocato un grandissimo tennis, tanto da costringere Sinner a tornare al suo gioco tradizionale per venire a capo di una partita che si era complicata parecchio. Come annunciato Sinner ha provato soluzioni nuove rispetto al solito, con molte discese a rete non sempre efficaci e tante palle corte. Ma soprattutto sono calate le percentuali del servizio, un fondamentale sul quale Jannik sta lavorando parecchio dopo gli Us Open. 🔗 Leggi su Panorama.it

