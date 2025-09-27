Sinner-Atmane all' Atp 500 di Pechino | Jannik va a servire per il set Diretta 5-4

L'azzurro affronta il francese già incontrato da Jannik nella semifinale di Cincinnati e sconfitto in due set. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Sinner-Atmane, all'Atp 500 di Pechino: Jannik va a servire per il set Diretta 5-4

Sinner, oggi semifinale Cincinnati contro Atmane: un ‘cervellone’ contro Jannik

ATP Cincinnati 2025, la rivelazione Atmane affronterà Sinner in semifinale. Avanza Shelton

Clamoroso a Cincinnati: la rivelazione Atmane elimina Rune e sfiderà Sinner! Shelton schiacciasassi

Sinner-Atmane: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming gli ottavi a Pechino in tempo reale - Dopo il ko nella finale degli Us Open, il fuoriclasse altoatesino ha ripreso la propria marcia con il successo contro Cilic nel 1° turno dell'Atp 500 cinese

Sinner diretta Atp Pechino: segui la sfida di oggi contro Atmane - Sfida al secondo turno per il numero due del mondo, che torna in campo dopo aver battuto Cilic all'esordio: aggiornamenti sul match in tempo reale