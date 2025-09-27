Sinner a corrente alternata evita la trappola Atmane | quarti a Pechino

Pechino (Cina), 27 settembre 2025 – L’era di un Sinner 2.0 forse deve ancora un po’ attendere. L’azzurro evita i tranelli del francese Atmane (6-4, 5-7, 6-0) avventurandosi fuori dai suoi schemi. Variazioni, discese a rete e colpi in slice: scelte rischiose e non sempre vincenti al 100 per cento. Vola nel primo parziale, finisce sotto nel secondo, con alti e bassi davvero insoliti per Jannik e nel terzo riprende in mano il suo vecchio gioco per chiudere i conti: quasi tre ore sull’ottovolante portano ai quarti dell’Atp500 contro Marozsan. Di esame si era parlato ed esame è stato. Non semplice contro un avversario ostico come Terence: zero ritmo, scintille di talento e un servizio imprendibile che ha reso la vita difficile a Jannik già a Cincinnati nel primo set (l’azzurro poi vinse 7-6, 6-2). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

