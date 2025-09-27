Simone Stepich muore a 27 anni nell' auto ribaltata in fuga dai carabinieri Grave l' altra persona a bordo
CASTELFRANCO VENETO (TREVISO) - Un morto e un ferito grave: è questo il bilancio dell'incidente avvenuto durante un inseguimento ad alta velocità a Sant?Andrea di. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
In questa notizia si parla di: simone - stepich
