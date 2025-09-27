Simone Iodice interviene da Procida su Film e Festival | centralità della comunicazione nei festival e valorizzazione dei territori

Sbircialanotizia.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da Procida, in data 27 settembre 2025, Simone Iodice ha preso parte al format “Film e Festival”, offrendo un contributo rivolto ai professionisti della comunicazione culturale e agli uffici stampa nazionali. Il collegamento e il contesto professionale Il collegamento di Simone Iodice da Procida si è inserito in uno spazio pensato per il confronto tra . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

simone iodice interviene da procida su film e festival centralit224 della comunicazione nei festival e valorizzazione dei territori

© Sbircialanotizia.it - Simone Iodice interviene da Procida su “Film e Festival”: centralità della comunicazione nei festival e valorizzazione dei territori

In questa notizia si parla di: simone - iodice

Cerca Video su questo argomento: Simone Iodice Interviene Procida