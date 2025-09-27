Silvia sulla Flotilla verso Gaza la mamma di Ancona | Spaventati ma non ci fermiamo

Ancona, 27 settembre 2025 – “Se tre mesi fa mi avessero detto che il presidente Mattarella si sarebbe preoccupato di me, mi sarei fatta una bella risata. Io sono una che fa i ciambelloni, un’impiegata pubblica. E invece siamo al centro di un momento storico”. Il morale resta alto a bordo della Global Sumud Flotilla, in particolare sulla Seulle, la barca da cui ci parla Silvia Severini, mamma di Ancona, che l’altroieri ha compiuto 54 anni. A bordo della Flotilla. “I droni sopra di noi, ma le piazze piene per Gaza ci danno tanta forza” Silvia, che compleanno è stato? “Diciamo che non lo dimenticherò. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

