Silvana Fusari porta l’inclusione bolognese alla finale del Premio Donna 2025

Silvana Fusari porta il nome di Bologna nella rosa delle finaliste del Premio Ispirazione Donna 2025, un riconoscimento nazionale che celebra il coraggio e la creatività femminile. Con il progetto Bologna For Community, la manager bolognese ha trasformato l'inclusione in un'esperienza quotidiana, aprendo sport, cultura e spettacolo a chi vive con disabilità.

