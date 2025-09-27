silhouette affilate e punte pronunciate animano le nuove it shoes della primavera estate 2026

Esiste qualcosa di più attraente per chi ama la moda di un paio di nuovissime it shoes griffate? Forse no. Ed è per questo che le scarpe Milano Fashion Week 2025 che hanno calcato le passerelle in questi giorni sono state protagoniste almeno quanto borse e abiti, se non di più. Per la primavera estate 2026, infatti, le proposte portate alla ribalta dai designer più prestigiosi catalizzano l’attenzione con colori d’impatto, dettagli preziosi e linee originali. Tra tutti i trend avvistati, però, ce n’è uno che sembra mettere d’accordo più o meno tutti. Stiamo parlando delle pointy shoes, ovvero scarpe caratterizzate da una silhouette affusolata e punte piuttosto pronunciate. 🔗 Leggi su Amica.it

