Silent Hill f | guida a tutti i costumi alternativi di Hinako e come sbloccarli

Silent Hill f non si limita a trasmettere un'esperienza horror psicologica intensa, ma aggiunge anche un tocco di personalizzazione estetica grazie agli outfit alternativi disponibili per Hinako, la protagonista. Gli abiti non modificano in alcun modo il gameplay, ma hanno un impatto visivo notevole: il costume scelto viene mostrato non solo durante l'esplorazione, ma anche nelle cutscene, rendendo ogni run più varia e personale. Tutti i costumi disponibili in Silent Hill f. Nel gioco sono presenti tre costumi che i giocatori possono sbloccare.

