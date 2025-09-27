Silent Hill f è qui | il nuovo capitolo è disponibile da ora a sorpresa

Silent Hill f è qui: il nuovo capitolo è disponibile da oggi a sorpresa. A volte ritornano, e lo fanno senza preavviso. Konami ha sganciato la bomba: SILENT HILL f, il nuovo e attesissimo capitolo della leggendaria saga horror, è disponibile dal 25 settembre, su PlayStation 5, Xbox Series XS e PC (Steam, Epic Games Store e Microsoft Windows). Dimenticate la nebbia americana: per la prima volta, l’incubo si sposta nel Giappone rurale degli anni ’60. Scritto dal celebre Ryukishi07 (autore di Higurashi When They Cry ), il gioco promette un’esperienza unica, descritta come un mix di “bellezza e terrore”. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

