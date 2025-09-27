Siglato accordo ponte tra Grandi Navi Veloci e Portitalia salva l' occupazione di 230 lavoratori

Raggiunto l'accordo “ponte” siglato tra l’azienda Portitalia e la Compagnia Armatoriale Grandi Navi Veloci, che consente e garantisce maggiore sicurezza e tutela l'occupazione nei porti di Palermo e Termini Imerese, in attesa di una più ampia ridefinizione delle intese nel corso del 2026. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: siglato - accordo

Trafilerie Alexia, siglato l'accordo migliorativo: ai lavoratori premi annuali e altre agevolazioni

Sony ha acquisto il 2,5% delle azioni di Bandai Namco e siglato un accordo di alleanza strategica

Siglato l’accordo tra Città Metropolitana e Comune per la sede del Liceo artistico d’Arte di Monreale: previsti investimenti

Milano Innovation District, firmato l’accordo di vigilanza collaborativa di #AnacNazionale. Protocollo d’Intesa fra l’Autorità e la società Principia siglato dal Presidente Busia e dall’Amministratore Delegato De Biasi: https://anticorruzione.it/-/cs.25.09.25.prot.anac - X Vai su X

Illeciti amministrativi, siglato l’accordo tra Procura e Guardia di Finanza Leggi tutto: - facebook.com Vai su Facebook

Ponte sullo Stretto, firmato accordo di programma al Mit: cosa prevede - È stato firmato oggi al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l’accordo di programma per avviare gli interventi propedeutici e funzionali in relazione al Ponte sullo Stretto. Come scrive ilgiornale.it

Ponte sullo Stretto: firmato l'accordo di programma - Questo accordo di programma per le opere accessorie è un passo in avanti importante, che definisce e regola gli impegni e i ruoli di tutti i coinvolti per ottimizzare i tempi di realizzazione del ... Segnala gazzetta.it