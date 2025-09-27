Siena-Terranuova | l’analisi di Saitta | Sarà una partita ‘ignorante’ e aperta

Andrea Saitta (nella foto), gli ultimi confronti tra il Siena e il Terranuova Traiana, li ha vissuti dal campo. Ha vestito biancorosso per due intense stagioni, prima di passare, la scorsa estate, al Mazzola. "Sono sempre state partite improntate sull’agonismo e sull’aggressività – dice –, molto tattiche, ‘ignoranti’. Quella di domani sarà diversa, aperta: entrambe le squadre hanno cambiato tanto, si sono ringiovanite. L’anno scorso, ho visto esprimere al Ghiviborgo, che ho affrontato da avversario, il calcio più bello del campionato. Un calcio spumeggiante, quello di Bellazzini e Lelli, che darà i suoi frutti anche a Siena. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

