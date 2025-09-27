siena awards photo festival oggi premiazioni e via alle mostre e in piazza spettacolo di immagini

Palazzo pubblico che diventa una tela, per i colori e le immagini del Siena Awards, in un racconto visivo che unisce gli affreschi di Ambrogio Lorenzetti alle fotografie premiate nel corso degli anni. L’iniziativa proseguirà anche oggi e domani in piazza del Campo, a partire dalle 21 e con le proiezioni ripetute ogni mezzora fino alle 24. E, dopo i Sipa Talks di ieri pomeriggio, proprio da oggi sono visitabili le mostre dell’undicesima edizione del festival. All’Accademia dei Rozzi è esposta la potenza visiva di Adrees Latif con ‘Mexico Border’, sulla migrazione lungo il confine tra Stati Uniti e Messico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

