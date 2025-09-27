Sicurezza pioggia di multe contro le morti sul lavoro

Ilrestodelcarlino.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’ambito delle operazioni di controllo straordinario sulle attività commerciali della provincia fermana, condotte dai carabinieri di Fermo, coadiuvati dai carabinieri del Nas di Ancona e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Ascoli Piceno, sono state riscontrate numerose violazioni in materia di sicurezza, igiene e rispetto delle normative vigenti, concluse con la denuncia di sette titolari di impresa, conseguenti ammende e sanzioni, oltre che sospensione di attività. A Fermo, i Carabinieri del Nas di Ancona hanno denunciato un italiano di 65 anni, titolare di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande, per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

sicurezza pioggia di multe contro le morti sul lavoro

© Ilrestodelcarlino.it - Sicurezza, pioggia di multe contro le morti sul lavoro

In questa notizia si parla di: sicurezza - pioggia

Pioggia di droni russi sull’Ucraina, ora Kiev testa il «super-missile». Zelensky: «Vertice con Putin? Prima le garanzie di sicurezza»

Sicurezza alimentare e salute pubblica, pioggia di sanzioni a Livorno

sicurezza pioggia multe controSicurezza, pioggia di multe contro le morti sul lavoro - I carabinieri di Fermo e il Nas di Ancona e di Ascoli hanno controllato locali, tomaifici e cantieri edili. msn.com scrive

Pugno duro del comune contro l'illegalità. Controlli e pioggia di multe a Capocotta - Facendo seguito alle linee guida fissate dalla Prefettura per il X Municipio, sono riprese le straordinarie operazioni di controllo che hanno interessato due spiagge libere attrezzate in località ... Si legge su affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Sicurezza Pioggia Multe Contro