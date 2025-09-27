Sicurezza e salute | Aurelia investimenti ora Appello di Bai al governo
GROSSETO Sicurezza, accessibilità e diritto alla salute per tutti, anche nelle aree più periferiche della provincia. Sono questi i cardini di Lidia Bai, candidata del Partito democratico alle elezioni regionali del 12 e 13 ottobre, che interviene con una riflessione dopo l’appello lanciato da Luca Giorgi, soccorritore della Misericordia di Manciano. La testimonianza riportata dal soccorritore ha raccontato, con un tono lucido e concreto, le difficoltà quotidiane degli operatori sanitari che prestano servizio in aree complesse e talvolta isolate del territorio maremmano, soprattutto in condizioni di maltempo o in emergenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: sicurezza - salute
Farmacia Soccavo: digitalizzazione, convenienza e sicurezza in un’unica piattaforma per la salute
Dazi Usa, la protesta di Coldiretti: "No ad un'Europa autoritaria che spegne la democrazia, il cibo, la salute e la sicurezza alimentare"
Regione Lanzarin: «Alle scuole 3 milioni per salute e sicurezza di insegnanti e alunni»
IL NOSTRO IMPEGNO PER SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO È la tua vita e noi ci teniamo: formazione, informazione, documentazione sulla normativa vigente https://cgilmodena.it/servizi/salute-sicurezza-lavoro/… @cgilnazionale @Patro - X Vai su X
Primo Piano con Cgil Pisa. Salute e Sicurezza LIVE dalle 9 venerdì 26 settembre sui 91.1-91.6 FM, in DAB, in streaming su puntoradio.fm e cascinanotizie.it, sulla App PuntoRadioFM Ospiti Alessandro Conforti (segretario generale Filctem Cgil Pisa), Barb - facebook.com Vai su Facebook
Sicurezza e salute: "Aurelia, investimenti ora". Appello di Bai al governo - La candidata del Pd interviene anche sui nodi della sanità: "In questi anni è stato fatto molto, ma non possiamo fermarci, soprattutto nelle aree interne". Si legge su msn.com
Sicurezza sul lavoro, investire in tecnologia per prevenire: la sinergia tra Inail e Artes 4.0 - Nel 2024 in Italia si sono registrate nel complesso 592. ildiariodellavoro.it scrive