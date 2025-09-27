Scontro a distanza tra il candidato governatore del centrodestra e sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi e la prima cittadina di Firenze Sara Funaro. A innescare il diverbio le parole del meloniano che ha criticato aspramente l’ultima proposta in tema di sicurezza del competitor Eugenio Giani, ovvero l’istituzione di un corpo di polizia regionale. Tomasi ieri ha parlato senza mezze misure di "sciocchezza unica". "Non c’è bisogno della polizia regionale, c’è bisogno di formare le polizie locali e di collaborare con le forze dell’ordine" argomenta Tomasi. E poi: "Se si deve andare dal governo, in alcuni casi, per chiederne di più batterò i pugni col mio e con altri governi- avverte- ma mi faccio carico della questione, non scarico le responsabilità". 🔗 Leggi su Lanazione.it

Sicurezza e nuovi agenti da Roma. Scintille tra Tomasi e Funaro